Александр Градский утер нос Леониду Агутину и Диме Билану в финале “Голоса”

Выдающийся баритон участника проекта запомнился звездам и публике, а сам он благодарен судьбе, что оказался в команде своего наставника, который переживал за каждого человека в команде. Селим Алахяров отметил внутренний рост после участия в шоу, после чего уже может назвать себя настоящим певцом.Он получил много ценных призов вместе с денежным аналогом и машиной, вот только некоторые пользователи сетей заподозрили Александра Градского в составлении хитрого плана, который позволил его подопечным выиграть состязание. Однако музыкант лаконично отметил, что здесь все находились в мире музыки, так что он никого из исполнителей не считает проигравшими особами.