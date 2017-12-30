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Александр Градский утер нос Леониду Агутину и Диме Билану в финале “Голоса”
Наконец зрители смогли выбрать победителя “Голоса” после последнего поединка оставшихся четырех участников. Александр Градский утер нос Леониду Агутину и Диме Билану в финале, потому что его подопечный Селим Алахяров был единогласно признан лучшим исполнителем.

Выдающийся баритон участника проекта запомнился звездам и публике, а сам он благодарен судьбе, что оказался в команде своего наставника, который переживал за каждого человека в команде. Селим Алахяров отметил внутренний рост после участия в шоу, после чего уже может назвать себя настоящим певцом.

Александр Градский утер нос Леониду Агутину и Диме Билану в финале “Голоса”


Он получил много ценных призов вместе с денежным аналогом и машиной, вот только некоторые пользователи сетей заподозрили Александра Градского в составлении хитрого плана, который позволил его подопечным выиграть состязание. Однако музыкант лаконично отметил, что здесь все находились в мире музыки, так что он никого из исполнителей не считает проигравшими особами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:35
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