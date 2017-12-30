Специалист рассказал, как избежать похмелья

В первую очередь Иванов советует во время пиршества не спешить и выпивать медленно. Также важно следить за тем, какого качества алкоголь употребляет человек. В третьем пункте эксперт рассказал о том, что не следует запивать алкогольный напиток газировкой или пивом, поскольку это будет только ускорять процесс опьянения. Лучше всего добавить сладкой негазированной жидкости или обычной воды.Несмотря на то, что все привыкли снимать стресс с помощью выпивки, медик предостерег и по этому поводу. Считается, что в стрессовом состоянии гормон, который будет выделяться вместе с алкоголем способен нанести еще больший вред здоровью человека. Таким образом, садиться за стол нужно в спокойном и уравновешенном состоянии.Важно на утро выпить чего-то сладкого, чтобы поднять уровень сахара в крови. Ни в коем случае не следует совмещать выпивку и курение, особенно это касается некурящих людей, поскольку последствия похмельного синдрома будут еще хуже. Настоятельно Александр Иванов рекомендует выпивать только на сытый желудок, чтобы не спровоцировать появление гастрита или язвы. С утра после вечеринки можно прогуляться на свежем воздухе.Что касается аспирина и анальгетиков с утра, то их употребление только нагрузит печень.