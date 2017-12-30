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Курс валют на 30.12.2017

Рубль за год увеличился к доллару на 6,3% и снизился к евро на 6,8%
В Российской Федерации с начала текущего года рубль вырос к доллару примерно на 6,3 процента, а также снизился к евро примерно на 6,8%.

Рубль за год увеличился к доллару на 6,3% и снизился к евро на 6,8%

Более подробную информацию можно узнать в рамках официального сайта Московской биржи. Специализированными средствами массовой информации отмечается, что курс американской валюты уменьшился до 57,63 рублей. При этом курс евро в текущем году составил 23 рубля. Стоимость нефтяного продукта известного бренда Brent за текущий год увеличилась до 66,63 доллара непосредственно за один баррель. Таким образом, в настоящее время за данный продукт придется заплатить практически 3 840 рублей за баррель.

Стоит отметить, что Центробанк несколько дней назад, несмотря на дешевеющую расценку на нефть, принял решение уменьшить курс валют. Также уменьшение ключевой ставки Центрального Банка оказалось выше ожиданий финансового рынка, касательно укрепления российского рубля перед Новым годом.
Экономика
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:45
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