Рубль за год увеличился к доллару на 6,3% и снизился к евро на 6,8%

Более подробную информацию можно узнать в рамках официального сайта Московской биржи. Специализированными средствами массовой информации отмечается, что курс американской валюты уменьшился до 57,63 рублей. При этом курс евро в текущем году составил 23 рубля. Стоимость нефтяного продукта известного бренда Brent за текущий год увеличилась до 66,63 доллара непосредственно за один баррель. Таким образом, в настоящее время за данный продукт придется заплатить практически 3 840 рублей за баррель.Стоит отметить, что Центробанк несколько дней назад, несмотря на дешевеющую расценку на нефть, принял решение уменьшить курс валют. Также уменьшение ключевой ставки Центрального Банка оказалось выше ожиданий финансового рынка, касательно укрепления российского рубля перед Новым годом.