Мария Кравцова решила рассказать поклонникам о своем новогоднем меню

Знаменитость вместе классического салата с селедкой под шубой предпочла приготовить аналог, куда добавлена копченая семга вместе со шпинатом, а также сюда входит спаржа, немного помелло и стручки молодого гороха. Все это поливается бальзамическим уксусом с добавлением оливкового масла. Затем меню дополнил рататуй из овощей вместе с запеченным куриным рулетом, начинкой для которого стали пряные травы и сухофрукты.Роллы из креветок с соусом тахини сменяются десертом в виде тыквенных конфет. Подписчики были в восторге от таких деликатесов, после чего поблагодарили Марию Кравцову за свежие идеи, решив тоже изобрести личную изюминку в честь праздника.