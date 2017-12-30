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Мария Кравцова решила рассказать поклонникам о своем новогоднем меню
Ведущая никогда не скрывала, что любит вкусную еду, однако она предпочитает выбирать качественные продукты и готовить блюда, полезные для здоровья. Сейчас Мария Кравцова решила рассказать поклонникам о своем новогоднем меню.

Знаменитость вместе классического салата с селедкой под шубой предпочла приготовить аналог, куда добавлена копченая семга вместе со шпинатом, а также сюда входит спаржа, немного помелло и стручки молодого гороха. Все это поливается бальзамическим уксусом с добавлением оливкового масла. Затем меню дополнил рататуй из овощей вместе с запеченным куриным рулетом, начинкой для которого стали пряные травы и сухофрукты.

Мария Кравцова решила рассказать поклонникам о своем новогоднем меню


Роллы из креветок с соусом тахини сменяются десертом в виде тыквенных конфет. Подписчики были в восторге от таких деликатесов, после чего поблагодарили Марию Кравцову за свежие идеи, решив тоже изобрести личную изюминку в честь праздника.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:15
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