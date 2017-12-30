Лиза Триандафилиди возмутила Сеть откровенным снимком с Алексеем Чайчицем в машине

На снимке, который отвратил Сеть, Лиза проводит время в салоне автомобиля вместе со своим молодым человеком Алексеем Чайчицем. При этом бойфренд телезвезды одет, а Лиза позирует в чересчур откровенном наряде.На вызывающей фотографии Триандафилиди едва ли не показала все свои интимные места, в связи с чем подписчики стали засыпать участницу реалити-шоу вопросами и призывать её постыдиться, а также вспомнить о своём ребёнке.За периметром у Лизы подрастает первенец, поэтому фолловеры не понимает, как можно вести себя так вызывающе. Дочка может в любой момент спросить у матери, с какой стати в соц-сетях появляются такие снимки.К слову, Лиза не тревожится по этому поводу, да и всегда была такой. Ранее, напомним, с ней даже расстался Чайчиц, когда ей захотелось откусить банан, который Виталий Малышей зажал между ног.В данный момент Лиза и Алексей снова вместе. При этом Чайчиц уверяет, что даже не влюблён в Триандафилиди, но не исключает, что в будущем кое-что в плане их отношений может измениться.