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Жителей дома в Ступино атаковали комары
Жильцы одного из домов в городе Ступино стали жертвами комаров. Люди начали жаловаться в соответствующие инстанции.

Жителей дома в Ступино атаковали комары


По случаю нападения кровососущих комаров жильцы многоэтажки в Ступино решили написать жалобу в компанию, которая занимается жилищными вопросами. В конечно счете очевидцам и пострадавшим никто не поверил.

По предварительным данным, комары, которые появились в доме зимой, могли там обосноваться вследствие сырости. Особенно это касается подвалов. Таким образом, есть опасения, что это нападение может повлечь за собой случаи различных заболеваний. Все дело в том, что если в подвале имеются крысы, то комары способны заразить жителей дома инфекциями.

В инстанции говорят, что если крыс в подвале нет, то переживать сильно не стоит, но противном случае нужно немедленно принимать меры.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00
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