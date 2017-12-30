Жителей дома в Ступино атаковали комары

По случаю нападения кровососущих комаров жильцы многоэтажки в Ступино решили написать жалобу в компанию, которая занимается жилищными вопросами. В конечно счете очевидцам и пострадавшим никто не поверил.По предварительным данным, комары, которые появились в доме зимой, могли там обосноваться вследствие сырости. Особенно это касается подвалов. Таким образом, есть опасения, что это нападение может повлечь за собой случаи различных заболеваний. Все дело в том, что если в подвале имеются крысы, то комары способны заразить жителей дома инфекциями.В инстанции говорят, что если крыс в подвале нет, то переживать сильно не стоит, но противном случае нужно немедленно принимать меры.