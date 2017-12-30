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Певица Жасмин побывала на праздничном утреннике своей наследницы Маргариты
Звезда старается уделить время своей наследнице, несмотря на сильную загрузку, так что она побывала на праздничном утреннике Маргариты. Поклонники были в восторге от сюжета певицы Жасмин, опубликованного в блоге.

Исполнительница призналась, что решила взять выходной и посетить концерт, в котором принимала участие ее малышка. Она решила нарядить ее в необычный восточный наряд, после чего подписчики завалили Жасмин и ее девочку лестными комментариями. Они сразу сравнили юную красавицу с шамаханской царицей, а дальше пожелали ей счастья и здоровья.

Певица Жасмин побывала на праздничном утреннике своей наследницы Маргариты


Многие люди отметили, что прекрасно, когда знаменитая мама имеет такого умного и талантливого ребенка. Все пожелали кумиру прекрасных новогодних праздников, а также с нетерпением ждут новых выступлений и хитов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:15
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