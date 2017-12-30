Певица Жасмин побывала на праздничном утреннике своей наследницы Маргариты

Исполнительница призналась, что решила взять выходной и посетить концерт, в котором принимала участие ее малышка. Она решила нарядить ее в необычный восточный наряд, после чего подписчики завалили Жасмин и ее девочку лестными комментариями. Они сразу сравнили юную красавицу с шамаханской царицей, а дальше пожелали ей счастья и здоровья.Многие люди отметили, что прекрасно, когда знаменитая мама имеет такого умного и талантливого ребенка. Все пожелали кумиру прекрасных новогодних праздников, а также с нетерпением ждут новых выступлений и хитов.