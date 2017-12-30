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Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за чрезмерную демонстрацию роскошной жизни
Продюсер привыкла показывать все моменты своей личной жизни в сетях, так что на этот раз решила удивить поклонников фото на фоне новогодних подарков. Однако они раскритиковали Яну Рудковскую за чрезмерную демонстрацию роскоши.

Знаменитость испытывает слабость к брендам, часто показывая даже самые нелепые наряды, а также ведет рубрику завтраков, сделанных ее поваром. Подписчики часто молчат, глядя на чудачества Яны Рудковской, но в этот раз они уже не смогли промолчать, глядя на наследника Александра, стоящего под елкой в окружении презентов. Сама звезда отметила, что будет рассматривать сюрпризы друзей, но фанаты сочли это просто хвастовством.

Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за чрезмерную демонстрацию роскошной жизни


Они осудили желание воспитанного человека показывать свои возможности, после чего напомнили о коллегах продюсера, имеющих больше скромности. Люди считают, что такие вещи не украшают ее, как личность, а показ даров только подчеркивает внутренний мир, зацикленный на вещах и украшениях.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:15
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