Физики России объединили отделения Сбербанка квантовой связью

Особо отмечено, что Сбербанком получена самая первая в России установка квантовой защиты, это первая организация, в распоряжении которой есть подобное оборудование. Разработка целиком и полностью спроектирована в РКЦ, рабочий вариант полностью готов для внедрения в условия промышленной эксплуатации.Принцип работы технологии основан на квантовом спутывании. Идея заключается в научно обоснованном спутывании двух частиц света. Причем изменяя состояние одной, мгновенно трансформируется вторая. Используя технологию связи, основанную на подобном принципе, исключается несанкционированное прослушивание. Также, данный вариант связи, дает обмен информацией на действительно нереальной скорости.