Физики России объединили отделения Сбербанка квантовой связью
Два отделения Сбербанка города Москвы были объединены первой «рабочей» линией квантовой связи. С ее помощью стало возможно значительно быстрее и совершенно безопасно осуществлять обмен пакетами важной экономической информации. Сообщения пресс - службы Российского квантового центра.
Особо отмечено, что Сбербанком получена самая первая в России установка квантовой защиты, это первая организация, в распоряжении которой есть подобное оборудование. Разработка целиком и полностью спроектирована в РКЦ, рабочий вариант полностью готов для внедрения в условия промышленной эксплуатации.
Принцип работы технологии основан на квантовом спутывании. Идея заключается в научно обоснованном спутывании двух частиц света. Причем изменяя состояние одной, мгновенно трансформируется вторая. Используя технологию связи, основанную на подобном принципе, исключается несанкционированное прослушивание. Также, данный вариант связи, дает обмен информацией на действительно нереальной скорости.
Особо отмечено, что Сбербанком получена самая первая в России установка квантовой защиты, это первая организация, в распоряжении которой есть подобное оборудование. Разработка целиком и полностью спроектирована в РКЦ, рабочий вариант полностью готов для внедрения в условия промышленной эксплуатации.
Принцип работы технологии основан на квантовом спутывании. Идея заключается в научно обоснованном спутывании двух частиц света. Причем изменяя состояние одной, мгновенно трансформируется вторая. Используя технологию связи, основанную на подобном принципе, исключается несанкционированное прослушивание. Также, данный вариант связи, дает обмен информацией на действительно нереальной скорости.
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Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:00