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Ведущая Тина Канделаки считает себя отечественной Джейн Фондой
Ведущая всегда радовала поклонников безупречной фигурой и своим внешним видом, потому что, она всегда работает над собой. Тина Канделаки даже считает себя отечественной Джейн Фондой, к которой можно всегда обратиться за советом.

Секрет красоты 42-летней звезды заключен в правильном питании и тренировках, так что она может позволить себе позировать перед камерами в бикини и стать мотиватором для многих особ, желающих иметь столь безупречные формы. Тина Канделаки решила опубликовать провокационное фото, запечатлев себя в черном боди. Образ дополнили колготки в сетку и туфли на каблуках.

Ведущая Тина Канделаки считает себя отечественной Джейн Фондой


Она написала в посте, что каждый человек должен подумать о здоровье и своей внешности, а потому она осознанно выложила личный сюжет, чтобы подтолкнуть людей к посещению спортзала. Подписчики согласились с мнением ведущей, поблагодарив ее за позитивные сообщения, а также отметили, что она намного лучше американского тренера. После лестных слов все пожелали кумиру прекрасной встречи новогодних праздников.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
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