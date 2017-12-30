Ведущая Тина Канделаки считает себя отечественной Джейн Фондой

Секрет красоты 42-летней звезды заключен в правильном питании и тренировках, так что она может позволить себе позировать перед камерами в бикини и стать мотиватором для многих особ, желающих иметь столь безупречные формы. Тина Канделаки решила опубликовать провокационное фото, запечатлев себя в черном боди. Образ дополнили колготки в сетку и туфли на каблуках.Она написала в посте, что каждый человек должен подумать о здоровье и своей внешности, а потому она осознанно выложила личный сюжет, чтобы подтолкнуть людей к посещению спортзала. Подписчики согласились с мнением ведущей, поблагодарив ее за позитивные сообщения, а также отметили, что она намного лучше американского тренера. После лестных слов все пожелали кумиру прекрасной встречи новогодних праздников.