Продюсер Сергей Кожевников назвал Ольгу Бузову лучшим примером упорства и целеустремленности

"Одна из самых целеустремлённых героинь нашей эстрады, ничто её не сбивает и не останавливает! Вот у кого нужно учиться уверенности в собственные силы", - написал про Бузову Сергей в своём Instagram.

Далеко не все подписчики согласились с Кожевниковым, и это не удивляет, поскольку у Бузовой очень много ненавистников. Интернет-пользователи под постом Сергея пишут, что звезда реалити-шоу "Дом-2" умеет привлечь к себе внимание общественности своим эпатажным поведением, но этого очень мало для того, чтобы стать примером для кого-то. А кто-то и вовсе решил, что продюсеру хорошо заплатили, чтобы он разместил в своём микроблоге данный пост.