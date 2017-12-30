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Продюсер Сергей Кожевников назвал Ольгу Бузову лучшим примером упорства и целеустремленности
Сергей Кожевников, являющийся продюсером и гендиректором телевизионного канала "ЖАРА", похвалил Ольгу Бузову, назвав её примером упорства, целеустремленности и уверенности в себе.

"Одна из самых целеустремлённых героинь нашей эстрады, ничто её не сбивает и не останавливает! Вот у кого нужно учиться уверенности в собственные силы", - написал про Бузову Сергей в своём Instagram.


Продюсер Сергей Кожевников назвал Ольгу Бузову лучшим примером упорства и целеустремленности

Далеко не все подписчики согласились с Кожевниковым, и это не удивляет, поскольку у Бузовой очень много ненавистников. Интернет-пользователи под постом Сергея пишут, что звезда реалити-шоу "Дом-2" умеет привлечь к себе внимание общественности своим эпатажным поведением, но этого очень мало для того, чтобы стать примером для кого-то. А кто-то и вовсе решил, что продюсеру хорошо заплатили, чтобы он разместил в своём микроблоге данный пост.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:37
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