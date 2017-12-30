Отец Жанны Фриске отдаст Шепелеву дом, чтобы видеться с внуком

Известно, что все подробности этого дела будут раскрыты в эфире телепередачи под названием «Дела семейные». Тем не менее, уже из коротких новостей можно утверждать, что Копылов намерен отдать дом, из-за которого уже долгое время длится скандал между родными Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым. В обмен на это дедушка хочет видеть своего внука Платона. По словам семьи, он уже не знает, кто его ближайшие родственники.На данный момент неизвестно, является ли передача дома требованием ведущего Дмитрия Шепелева или же это желание самого отца Фриске. Как бы там ни было, но в рамках закона бывший супруг певицы обязать давать близким видеться с внуком как минимум один раз в месяц. Сейчас родственники жалуются на тот факт, что встречаются с сыном их дочери только раз в год.