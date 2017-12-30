АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иван Крылов в 5-летнем возрасте был врагом Пугачева, и его жизнь не соответствовала имиджу почтенного человека
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Милла Йовович показала поклонникам своих подросших наследниц
Актриса решила показать поклонникам своих подросших наследниц, опубликовав фото в блоге. Они были в восторге от такого сюрприза Миллы Йовович, отметив, как девочки стали похожи на свою звездную маму.

Знаменитость вместе с ними побывала в Китае, где снималась в новом фильме, а также отметила, что там новогодняя атмосфера иная, чем на родине. Артистка купила праздничное дерево в самый последний момент, после чего поздравила близких людей . Милла Йовович не стала делать акцент на рождественских событиях, потому что она имеет русские корни.

Милла Йовович показала поклонникам своих подросших наследниц


Подписчики сразу написали теплые слова в адрес дочерей, которые скоро вырастут настоящими красавицами. Они назвали артистку счастливой женщиной, пожелав ее семье веселья и здоровья, после чего поздравили своего кумира с Новым Годом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Советник Трампа заявил о фальсификации миссии
Автомобили Tesla подготовят к суровым зимним
В Москве во время новогоднего корпоратива
Ольга Кузьмина примерила образ Золушки для
Рубль за год увеличился к доллару на 6,3% и
Телеведущая Екатерина Андреева поделилась фото со
Просмотреть все новости