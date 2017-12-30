Милла Йовович показала поклонникам своих подросших наследниц

Знаменитость вместе с ними побывала в Китае, где снималась в новом фильме, а также отметила, что там новогодняя атмосфера иная, чем на родине. Артистка купила праздничное дерево в самый последний момент, после чего поздравила близких людей . Милла Йовович не стала делать акцент на рождественских событиях, потому что она имеет русские корни.Подписчики сразу написали теплые слова в адрес дочерей, которые скоро вырастут настоящими красавицами. Они назвали артистку счастливой женщиной, пожелав ее семье веселья и здоровья, после чего поздравили своего кумира с Новым Годом.