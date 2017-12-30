Максим Галкин опубликовал в Instagram трогательное фото помолодевшей Аллы Пугачевой с дочерью Лизой

Несмотря на такой юный возраст, Гарри и Лиза Галкины уже покорили Сеть. Видео с их участием артист регулярно публикует в своем аккаунте, при этом освещая общественность, чем живут и увлекаются их дети. Например, дочь Лиза достигла определенных успехов в плавании и уже имеет первую золотую медаль.На новом снимке запечатлены Алла Пугачева с дочерью Лизой сидящими в обнимку в спальне на диване. Фанаты отметили не только внешнее сходство матери и ребенка, но и сходство их талантов. Поклонники звездного семейства по достоинству оценили внешность певицы, а также отметили, что прическа с прямыми локонами ей очень к лицу.За короткий период времени фотоснимок набрал более нескольких тысяч «лайков» и одобрительных высказываний.