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Максим Галкин опубликовал в Instagram трогательное фото помолодевшей Аллы Пугачевой с дочерью Лизой
Максим Галкин разместил в Instagram трогательное фото своей жены Аллы Пугачевой с дочерью Лизой. Поклонники звездной пары пришли единому мнению, что девочка очень похожа на мать.

Максим Галкин опубликовал в Instagram трогательное фото помолодевшей Аллы Пугачевой с дочерью Лизой


Несмотря на такой юный возраст, Гарри и Лиза Галкины уже покорили Сеть. Видео с их участием артист регулярно публикует в своем аккаунте, при этом освещая общественность, чем живут и увлекаются их дети. Например, дочь Лиза достигла определенных успехов в плавании и уже имеет первую золотую медаль.

На новом снимке запечатлены Алла Пугачева с дочерью Лизой сидящими в обнимку в спальне на диване. Фанаты отметили не только внешнее сходство матери и ребенка, но и сходство их талантов. Поклонники звездного семейства по достоинству оценили внешность певицы, а также отметили, что прическа с прямыми локонами ей очень к лицу.

За короткий период времени фотоснимок набрал более нескольких тысяч «лайков» и одобрительных высказываний.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:06
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