В компании Jaguar подтвердили создание нового седана Jaguar XJ

Новый «заряженный» седан Jaguar XJ был презентован летом уходящего года. Автомобиль был представлен с 8-цилиндровым двигателем ёмкостью 5,0 литров производительностью 575 лошадиных сил, что превышает производительность прежней генерации.До первой «сотки» седан с такой силовой установкой разгоняется за 4,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена 300 км/час. В оснащении обновлённого Jaguar XJ входит светодиодная головная оптика, мультимедийный комплекс Touch Pro с тачскрином диагональю 10 дюймов и Touch Pro. Стоимость автомобиля составит не менее 6 071 000 рублей.Однако топ-менеджер отметил, что серийная версия новинки в 2018 году не выйдет.