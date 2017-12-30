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Анастасию Квитко раскритиковали за фото в белом платье в Instagram
Модель Анастасия Квитко подверглась критике со стороны своих подписчиков в социальной сети Instagram. Так комментаторам не понравился наряд фигуристой звезды.

Анастасию Квитко раскритиковали за фото в белом платье в Instagram


За долгое время Анастасия Квитко выложила в свой Instagram очень много вызывающих снимков. Очень ярко запомнился подписчикам тот случай, когда «русская Кардашьян» надела на себя обтягивающий комбинезон и вышла в нем на улицу.

На этот раз Квитко предстала перед публикой в обтягивающем белом платье возле наряженной новогодней елки. У снимка сразу появились критики. Люди начали писать, что данный наряд хоть и подчеркивает фигуру модели, но никак не соответствует празднику.
Как бы там ни был, люди, которые стали на защиту Квитко указали, что это платье им очень нравится. В ответ на критику звезды Instagram сторонники Квитко назвали ее сексуальной Снегурочкой.

Напомним, что это фото было выложено в канун католического Рождества. Так «русская Кардашьян» хотела поздравить своих поклонников.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:30
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