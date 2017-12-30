Анастасию Квитко раскритиковали за фото в белом платье в Instagram

За долгое время Анастасия Квитко выложила в свой Instagram очень много вызывающих снимков. Очень ярко запомнился подписчикам тот случай, когда «русская Кардашьян» надела на себя обтягивающий комбинезон и вышла в нем на улицу.На этот раз Квитко предстала перед публикой в обтягивающем белом платье возле наряженной новогодней елки. У снимка сразу появились критики. Люди начали писать, что данный наряд хоть и подчеркивает фигуру модели, но никак не соответствует празднику.Как бы там ни был, люди, которые стали на защиту Квитко указали, что это платье им очень нравится. В ответ на критику звезды Instagram сторонники Квитко назвали ее сексуальной Снегурочкой.Напомним, что это фото было выложено в канун католического Рождества. Так «русская Кардашьян» хотела поздравить своих поклонников.