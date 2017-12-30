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Лариса Гузеева опубликовала в Instagram фото с корпоратива “Давай поженимся”
Перед новогодними событиями многие звезды посещают корпоративы, так что ведущая “Давай поженимся” тоже решила отметить праздник в кругу сотрудников. Лариса Гузеева опубликовала в Instagram фото, лаконично отметив, что погуляла на вечеринке не хуже других.

Подписчики сразу оценили прекрасный внешний вид звезды, позирующей перед камерой в бархатном наряде изумрудного цвета. Однако остальные гости даже не подозревали, что попали в объектив, а потому поразили людей своими недовольными выражениями лиц. Многие пользователи сетей заметили неудачный ракурс астролога Василисы Володиной, выразившей свое возмущение недовольными смайликами.

Лариса Гузеева опубликовала в Instagram фото с корпоратива “Давай поженимся”


Однако Лариса Гузеева на фоне своих коллег выглядела стройной красавицей, после чего поклонники написали в ее адрес много лестных комплиментов. Они были рады, что стильная ведущая украсила своим присутствием невеселый вечер, а дальше сравнили ее с Моникой Белуччи и пожелали хорошо отметить Новый год.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:15
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