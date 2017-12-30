Лариса Гузеева опубликовала в Instagram фото с корпоратива “Давай поженимся”

Подписчики сразу оценили прекрасный внешний вид звезды, позирующей перед камерой в бархатном наряде изумрудного цвета. Однако остальные гости даже не подозревали, что попали в объектив, а потому поразили людей своими недовольными выражениями лиц. Многие пользователи сетей заметили неудачный ракурс астролога Василисы Володиной, выразившей свое возмущение недовольными смайликами.Однако Лариса Гузеева на фоне своих коллег выглядела стройной красавицей, после чего поклонники написали в ее адрес много лестных комплиментов. Они были рады, что стильная ведущая украсила своим присутствием невеселый вечер, а дальше сравнили ее с Моникой Белуччи и пожелали хорошо отметить Новый год.