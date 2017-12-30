АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иван Крылов в 5-летнем возрасте был врагом Пугачева, и его жизнь не соответствовала имиджу почтенного человека
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Пикап Nissan Titan станет экономичнее за счет двигателя V6 от Frontier
Разработчики японской компании Nissan намерены оснастить пикап Titan более экономичной силовой установкой V6 от Frontier. В результате новый полноразмерный пикап Nissan Titan будет расходовать меньше топлива, чем актуальная генерация.

Пикап Nissan Titan станет экономичнее за счет двигателя V6 от Frontier


С целью сделать пикап Nissan Titan более экономичным, производители решили прекратить выпускать автомобили с 8-цилиндровыми силовыми установками, заменив их на новые более экономичные агрегаты V6. Изначально новую силовую установку разработчики намерены опробовать на европейской модели Frontier, которая известна под названием Navara, а позднее агрегат установят на полноразмерный пикап.

Актуальная генерация Nissan Titan комплектуется силовым агрегатом V8 объёмом 5,6 литра мощностью 390 лошадиных сил. При этом подробности о новой силовой установке V6 представители компании Nissan не сообщают, известно только то, что она будет более экономичной.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Советник Трампа заявил о фальсификации миссии
Автомобили Tesla подготовят к суровым зимним
В Москве во время новогоднего корпоратива
Ольга Кузьмина примерила образ Золушки для
Рубль за год увеличился к доллару на 6,3% и
Телеведущая Екатерина Андреева поделилась фото со
Просмотреть все новости