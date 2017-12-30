Пикап Nissan Titan станет экономичнее за счет двигателя V6 от Frontier

С целью сделать пикап Nissan Titan более экономичным, производители решили прекратить выпускать автомобили с 8-цилиндровыми силовыми установками, заменив их на новые более экономичные агрегаты V6. Изначально новую силовую установку разработчики намерены опробовать на европейской модели Frontier, которая известна под названием Navara, а позднее агрегат установят на полноразмерный пикап.Актуальная генерация Nissan Titan комплектуется силовым агрегатом V8 объёмом 5,6 литра мощностью 390 лошадиных сил. При этом подробности о новой силовой установке V6 представители компании Nissan не сообщают, известно только то, что она будет более экономичной.