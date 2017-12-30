Аза Лихитченко призналась, что Владимир Высоцкий звал ее замуж

Интересно, что до этого ведущая программы «Время» никогда не рассказывала о тайнах своей личной жизни. В этот раз она решила открыть свои отношения с Владимиром Высоцким. Аза Лихитченко поведала, что бард ухаживал за ней, когда они вместе учились. Певец решил сделать ей предложение выйти за него замуж, но так как Лихитченко была тогда влюблена в другого человека, она решила отказать ему.Потом, как утверждает сама ведущая, у нее действительно появились настоящие чувства к Высоцкому, но, к сожалению, на тот момент это стало неважно, ведь исполнителя уже не было в живых.Аза Лихитченко призналась, что после того как Высоцкий умер, он снился ей на протяжении нескольких лет.