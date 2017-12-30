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Аза Лихитченко призналась, что Владимир Высоцкий звал ее замуж
В рамках телепередачи «Модный приговор», диктор Аза Лихитченко рассказала о том, что у нее был роман с Владимиром Высоцким. Также женщина призналась, что певец предлагал ей выйти за него замуж, но она отказалась.

Аза Лихитченко призналась, что Владимир Высоцкий звал ее замуж


Интересно, что до этого ведущая программы «Время» никогда не рассказывала о тайнах своей личной жизни. В этот раз она решила открыть свои отношения с Владимиром Высоцким. Аза Лихитченко поведала, что бард ухаживал за ней, когда они вместе учились. Певец решил сделать ей предложение выйти за него замуж, но так как Лихитченко была тогда влюблена в другого человека, она решила отказать ему.

Потом, как утверждает сама ведущая, у нее действительно появились настоящие чувства к Высоцкому, но, к сожалению, на тот момент это стало неважно, ведь исполнителя уже не было в живых.

Аза Лихитченко призналась, что после того как Высоцкий умер, он снился ей на протяжении нескольких лет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:45
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