Гаянэ Багдасарян продемонстрировала сексуальное видео со своей растяжкой

На ролике видно, как Багдасарян помогает другая девушка, которая сначала растягивает модель, а потом вместе с ней делает другие упражнения. В этот раз Гаянэ надела откровенный купальник лилового цвета, который едва прикрывает ягодицы и грудь знаменитости.Фанаты просто в восторге от видео. Поклонники отметили, что Багдасарян в замечательной физической форме. Они попросили модель чаще записывать подобные воодушевляющие видеоролики.