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Гаянэ Багдасарян продемонстрировала сексуальное видео со своей растяжкой
Гаянэ Багдасарян, являющаяся моделью, приняла решение в преддверье Нового 2018 года порадовать своих поклонников. Она обнародовала откровенный видеоролик, снятый в Таиланде, показав свою растяжку.

Гаянэ Багдасарян продемонстрировала сексуальное видео со своей растяжкой

На ролике видно, как Багдасарян помогает другая девушка, которая сначала растягивает модель, а потом вместе с ней делает другие упражнения. В этот раз Гаянэ надела откровенный купальник лилового цвета, который едва прикрывает ягодицы и грудь знаменитости.

Фанаты просто в восторге от видео. Поклонники отметили, что Багдасарян в замечательной физической форме. Они попросили модель чаще записывать подобные воодушевляющие видеоролики.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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