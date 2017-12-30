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Меган Маркл никак не избавится от привычки грызть ногти и сквернословить
До знакомства с принцем Гарри Меган Маркл активно вела свой блог в сети и снималась в кинофильмах. В прошлом году накануне новогодних праздников актриса открыто рассказала своим подписчикам, что никак не избавится от привычки грызть ногти и сквернословить.

Меган Маркл никак не избавится от привычки грызть ногти и сквернословить


Весной текущего года блог Маркл удалили, поэтому теперь поклонники артистки лишены возможности получать любую информацию о мыслях невесты принца Гарри. К концу каждого года знаменитость составляла перечень важных дел, выполнение которых называла обязательным в наступающем году. Меган Маркл откровенно призналась, что ежегодно себе обещает избавиться от привычек скверно выражаться и грызть ногти. За невыполнение обещанных самой себе дел невеста принца Гарри себя корит.

Также в своем блоге актриса сообщала о наиболее важных событиях в своей жизни, об увлечениях и раскрывала секреты тренировок.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:08
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