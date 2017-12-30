Меган Маркл никак не избавится от привычки грызть ногти и сквернословить

Весной текущего года блог Маркл удалили, поэтому теперь поклонники артистки лишены возможности получать любую информацию о мыслях невесты принца Гарри. К концу каждого года знаменитость составляла перечень важных дел, выполнение которых называла обязательным в наступающем году. Меган Маркл откровенно призналась, что ежегодно себе обещает избавиться от привычек скверно выражаться и грызть ногти. За невыполнение обещанных самой себе дел невеста принца Гарри себя корит.Также в своем блоге актриса сообщала о наиболее важных событиях в своей жизни, об увлечениях и раскрывала секреты тренировок.