Владимир Путин списал долги россиян по налогам

Данное распоряжение предоставили в открытом доступе в рамках сайта правовой информации. Такая мера касается личностей, которые входят в вышеуказанную категорию, долги которых по налогам сформировались до января позапрошлого года. Коррективы на уровне действующего закона признают фактически безнадежными к взысканию, подлежащими последующему списанию целого перечня обязательств российских граждан. Данный список включает недоимку, а также пени по налогам непосредственно на имущество физических лиц, и по земельному налогу.Аналогично будет осуществляться списание также в случае частных предпринимателей. Это затронет страховые выплаты, некоторые виды штрафов. Предложение осуществить списание такого рода долгов от Путина поступило 14 декабря текущего года.