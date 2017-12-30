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Владимир Путин списал долги россиян по налогам
Владимир Путин официально освободил индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц в России от выплат долгов непосредственно по налогам.

Владимир Путин списал долги россиян по налогам

Данное распоряжение предоставили в открытом доступе в рамках сайта правовой информации. Такая мера касается личностей, которые входят в вышеуказанную категорию, долги которых по налогам сформировались до января позапрошлого года. Коррективы на уровне действующего закона признают фактически безнадежными к взысканию, подлежащими последующему списанию целого перечня обязательств российских граждан. Данный список включает недоимку, а также пени по налогам непосредственно на имущество физических лиц, и по земельному налогу.

Аналогично будет осуществляться списание также в случае частных предпринимателей. Это затронет страховые выплаты, некоторые виды штрафов. Предложение осуществить списание такого рода долгов от Путина поступило 14 декабря текущего года.
Экономика
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:21
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