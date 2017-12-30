Анна Калашникова решила порадовать фанатов записью сольного альбома

Перед такими событиями они раскритиковали розовое платье, предположив, что знаменитость просто взяла его напрокат. Многие люди упомянули о воспитании ребенка, которым модель вообще не занимается, а предпочитает проводить время на вечеринках. Таким недоброжелателям Анна Калашникова шутливо пожелала, чтобы их укусила символическая собака, а остальным подписчикам счастья, денег и радости от своей жизни.Однако пользователи сетей обратили внимание на стремление звезды попробовать себя в роли певицы. Они сразу отметили, что скоро появится еще одна исполнительница, которая была безвредной тусовщицей. Некоторые лица даже поинтересовались, почему модели так захотелось петь, после чего выразили надежду, что это просто новогодний розыгрыш.