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Анна Калашникова решила порадовать фанатов записью сольного альбома
Модель перед новогодними праздниками уже советовалась с фанатами по поводу нарядов, но также решила устроить им сюрприз, опубликовав в Instagram свое поздравление. В нем Анна Калашникова рассказала, что собирается записать свой сольный альбом.

Перед такими событиями они раскритиковали розовое платье, предположив, что знаменитость просто взяла его напрокат. Многие люди упомянули о воспитании ребенка, которым модель вообще не занимается, а предпочитает проводить время на вечеринках. Таким недоброжелателям Анна Калашникова шутливо пожелала, чтобы их укусила символическая собака, а остальным подписчикам счастья, денег и радости от своей жизни.

Анна Калашникова решила порадовать фанатов записью сольного альбома


Однако пользователи сетей обратили внимание на стремление звезды попробовать себя в роли певицы. Они сразу отметили, что скоро появится еще одна исполнительница, которая была безвредной тусовщицей. Некоторые лица даже поинтересовались, почему модели так захотелось петь, после чего выразили надежду, что это просто новогодний розыгрыш.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:45
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