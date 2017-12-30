Рита Ора поделилась снимками топлесс в честь Нового года

Рита Ора выложила публикацию в своем блоге Instagram, на которой она предстала в трусиках черного цвета и солнцезащитных очках. Зарубежные порталы сразу же скопировали фото знаменитости.Под постом Рита заявила, что так входит в следующий год. Позже публикация была удалена из микроблога певицы. В 2009 году Ора участвовала в конкурсе «Евровидение», вследствие чего артистка заключила контракт с Roc Nation.