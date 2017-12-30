АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иван Крылов в 5-летнем возрасте был врагом Пугачева, и его жизнь не соответствовала имиджу почтенного человека
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Александра Филиппова продолжает добиваться Иосифа Оганесяна
Новенькая участница "Дома-2" Александра Филиппова, которая прибыла на проект к Иосифу Оганесяну, рассказала о своих отношениях с Евгением Жарковым, признавшись, что целовалась с ним, но отметила, что "волшебства" пока не было.

Филиппова по-прежнему испытывает интерес к Оганесяну, и Жаркову девушка об этом уже говорила. При этом Иосиф сильно приревновал, узнав, что новенькая, ставшая участницей реалити-шоу специально для него, теперь сожительствует с другим парнем, хоть ранее и говорил, что ему абсолютно всё равно, где и с кем будет жить Филиппова.

Александра Филиппова продолжает добиваться Иосифа Оганесяна

Мария не забывает о своём желании познакомиться с Иосифом поближе, планируя сделать это в скором времени. Впрочем, если бывший парень Александры Черно заявит, что у него нет желания связываться с ней, Филиппова не станет настаивать. Сейчас участница телестройки хочет окончательно разобраться в этом вопросе, чтобы потом продолжить роман с Жарковым.

Александра Филиппова продолжает добиваться Иосифа Оганесяна

Оганесян, в свою очередь, утверждает, что на проекте после расставания с Черно ему никто не интересен. Ранее Иосиф чуть не закрутил роман с Марго Овсянниковой, но ничего серьёзного между ними так и не получилось из-за отсутствия взаимности с его стороны.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:28
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Власти Санкт-Петербурга потратят более 900 млн
Советник Трампа заявил о фальсификации миссии
Автомобили Tesla подготовят к суровым зимним
В Москве во время новогоднего корпоратива
Ольга Кузьмина примерила образ Золушки для
Рубль за год увеличился к доллару на 6,3% и
Просмотреть все новости