Александра Филиппова продолжает добиваться Иосифа Оганесяна

Филиппова по-прежнему испытывает интерес к Оганесяну, и Жаркову девушка об этом уже говорила. При этом Иосиф сильно приревновал, узнав, что новенькая, ставшая участницей реалити-шоу специально для него, теперь сожительствует с другим парнем, хоть ранее и говорил, что ему абсолютно всё равно, где и с кем будет жить Филиппова.Мария не забывает о своём желании познакомиться с Иосифом поближе, планируя сделать это в скором времени. Впрочем, если бывший парень Александры Черно заявит, что у него нет желания связываться с ней, Филиппова не станет настаивать. Сейчас участница телестройки хочет окончательно разобраться в этом вопросе, чтобы потом продолжить роман с Жарковым.Оганесян, в свою очередь, утверждает, что на проекте после расставания с Черно ему никто не интересен. Ранее Иосиф чуть не закрутил роман с Марго Овсянниковой, но ничего серьёзного между ними так и не получилось из-за отсутствия взаимности с его стороны.