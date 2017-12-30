Алексей Воробьев рассказал о татуировках на своем теле

Алексей принял решение раскрыть обозначение шести символов. На запястье у певца вытатуировано выражение Леонардо да Винчи «Слава в руках труда» и изображение крыла летательного аппарата. Артист заявил, что для движения вверх человеку нужны крылья. Также у певца есть рисунок на пятке, а именно знак «Л» - «Леша» или «V» - «Виктория», все зависит с какой стороны смотреть.Самая непонятное тату на спине Алексея это надпись на французском языке - «Рожден стать легендой». Поклонники не скрывают любопытства касательно короны на запястье Воробьева. Выяснилось, что в роду артиста были королевские особы, и это знак уважения к предкам. Еще одна татуировка символизирует веру, надежду и любовь. Графически рисунок на стопе исполнителя песен выглядит как крест, кардиограмма и сердце.