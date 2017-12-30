Модельный ряд Chery в 2018 году пополнится новыми моделями

В первой половине 2018 года будет представлен новый кроссовер под внутризаводским номером Т18. Во второй половине наступающего года состоится дебют ещё двух новинок – седана с заводским номером M1D и кроссовера Т19.Подробности о своих новинках китайские производители не сообщают, а также неизвестно будут ли новинки реализовываться за пределами Китая. При этом инсайдеры предполагают, что кроссовер Т18 будет доступен в 5- и 7-местном исполнении. Новый седан M1D может оказаться обновлённой версией Chery Arrizo 5 или же более дорогим автомобилем.Ближайшей премьерой китайского бренда станет кроссовер Exeed TX, его концепт был представлен в сентябре уходящего года. Данная модель на европейском рынке будет предложена с электрическим двигателем и гибридной силовой установкой.