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Модельный ряд Chery в 2018 году пополнится новыми моделями
Модельный ряд компании Chery в 2018 году пополнится кроссоверами Т18 и Т19. Представители китайского бренда Chery рассказали о том, какие новинки стоит ожидать в новом году.

Модельный ряд Chery в 2018 году пополнится новыми моделями


В первой половине 2018 года будет представлен новый кроссовер под внутризаводским номером Т18. Во второй половине наступающего года состоится дебют ещё двух новинок – седана с заводским номером M1D и кроссовера Т19.

Подробности о своих новинках китайские производители не сообщают, а также неизвестно будут ли новинки реализовываться за пределами Китая. При этом инсайдеры предполагают, что кроссовер Т18 будет доступен в 5- и 7-местном исполнении. Новый седан M1D может оказаться обновлённой версией Chery Arrizo 5 или же более дорогим автомобилем.

Ближайшей премьерой китайского бренда станет кроссовер Exeed TX, его концепт был представлен в сентябре уходящего года. Данная модель на европейском рынке будет предложена с электрическим двигателем и гибридной силовой установкой.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:00
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