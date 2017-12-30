Кристина Асмус и Анна Хилькевич разыграли секс-скандал на шоу «Вечерний Ургант»

Данная сцена была посвящена недавним скандалам, которые начали зарождаться в Голливуде. Таким образом, актрисы хотели показать, как бы развивались подобные события в российском шоу-бизнесе.Отмечается, что сцена между Ургантом, Хилькевич и Асмус была очень правдоподобно разыграна. Девушки обвинили Евгения Хрусталева в том, что он открыто предлагал им секс и откровенно домогался их. В свою очередь главный ведущий шоу решил позвать виновника в студию и все выяснить. При этом Хрусталев не ответил на вопрос, но вместо этого он притворился эксгибиционистом.Данной сценкой артисты хотели привлечь внимание к этой проблеме и рассказать, что такое может случаться не только в Голливуде, но и в пределах России.