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Кристина Асмус и Анна Хилькевич разыграли секс-скандал на шоу «Вечерний Ургант»
Актрисы Анна Хилькевич и Кристина Асмус разыграли сцену скандала на почве сексуальных домогательств. В эфире передачи «Вечерний Ургант» артистки пожаловались на соведущего Ивана Урганта.

Кристина Асмус и Анна Хилькевич разыграли секс-скандал на шоу «Вечерний Ургант»


Данная сцена была посвящена недавним скандалам, которые начали зарождаться в Голливуде. Таким образом, актрисы хотели показать, как бы развивались подобные события в российском шоу-бизнесе.

Отмечается, что сцена между Ургантом, Хилькевич и Асмус была очень правдоподобно разыграна. Девушки обвинили Евгения Хрусталева в том, что он открыто предлагал им секс и откровенно домогался их. В свою очередь главный ведущий шоу решил позвать виновника в студию и все выяснить. При этом Хрусталев не ответил на вопрос, но вместо этого он притворился эксгибиционистом.

Данной сценкой артисты хотели привлечь внимание к этой проблеме и рассказать, что такое может случаться не только в Голливуде, но и в пределах России.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30
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