Дарья Пынзарь против физического наказания детей в рамках воспитания

В одном из постов в Instagram Пынзарь показали видео, где её младший сын пытался разгромить новогоднюю ёлку, "обрабатывая" её мягкой игрушкой. Появилось немало комментариев, в которых фолловеры посоветовали "дать мальчику по попе" или наказать другими подобными способами, применяя силу.Прочитав несколько таких комментариев, Дарья пришла в ужас и опубликовала следом ещё один пост, в котором рассказала о своём отношении к предлагаемому методу воспитания."Как можно бить ребёнка? Человечка, который не может вам дать сдачи? Дети формируются не из-за запретов и насилия, а копируют поведение родителей. И если для его родителей норма "дать по попе", то и он будет понимать, что можно бить слабых", - написала Дарья в своём микроблоге.Экс-участница популярной телестройки вспоминает, что её мама в детстве никогда не была, и это не помешало ей вырасти нормальным человеком. Дарья уверяет, что никогда в жизни не станет бить своих детей, что бы они ни сделали.