Ripple стала второй по капитализации криптовалютой в мире

Стоимость токенов криптовалюты в прошлую пятницу подскочила больше чем на пятьдесят процентов, максимально подошла к показателю в восемьдесят пять миллиардов долларов. Совокупной стоимостью следующей современной цифровой валюты непосредственно после Ripple – Ethereum формируется показатель суммы более семидесяти одного миллиарда долларов. Упоминается общее стремительное увеличение расценки за токены Ripple, начиная с 2017 года. Он составил 30 000 процентов. Изначальный показатель стоимости достигал меньше 1%.Значительное увеличение финансового веса криптовалюты случилось меньше чем за месяц, непосредственно в декабре текущего года. Ripple 11 декабря реализовывали за 25 центов. Сейчас он стоит больше $2,1. Данная цифровая валюта была внедрена в 2012 году.