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Ripple стала второй по капитализации криптовалютой в мире
Криптовалюта Ripple оказалась на втором месте по показателям капитализации после биткойна. Электронная валюта с этого места сместила Ethereum

Ripple стала второй по капитализации криптовалютой в мире

Стоимость токенов криптовалюты в прошлую пятницу подскочила больше чем на пятьдесят процентов, максимально подошла к показателю в восемьдесят пять миллиардов долларов. Совокупной стоимостью следующей современной цифровой валюты непосредственно после Ripple – Ethereum формируется показатель суммы более семидесяти одного миллиарда долларов. Упоминается общее стремительное увеличение расценки за токены Ripple, начиная с 2017 года. Он составил 30 000 процентов. Изначальный показатель стоимости достигал меньше 1%.

Значительное увеличение финансового веса криптовалюты случилось меньше чем за месяц, непосредственно в декабре текущего года. Ripple 11 декабря реализовывали за 25 центов. Сейчас он стоит больше $2,1. Данная цифровая валюта была внедрена в 2012 году.
Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:45
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