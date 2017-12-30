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Правительство РФ субсидирует создание нового компьютерного томографа
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев утвердил разработку нового компьютеризированного томографа с двойным излучателем. Выход в свет двух пилотных аппаратов запланирован на 2020 год.

Правительство РФ субсидирует создание нового компьютерного томографа


Постановление правительства подразумевает взнос государства в проект по возведению, изготовлению и экспорту технологичного оборудования ГК "Ростех", передает портал ТАСС выдержки из официального документа. Созданием томографа занимается коллектив экспертов из разных стран мира под предводительством российских докторов из ФГБУ "НМИЦ ССХ им.А.Н. Бакулева".

Общий объем необходимых инвестиций в проект достигнет порядка 7,3 млрд руб. за период 2017-2020 гг. Томограф должен быть внедрен в российское здравоохранение. Кабинет министров ожидает дальнейшего выпуска инновационной продукции отечественного производства для современной российской медицины.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 18:30
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