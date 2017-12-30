В Татранском национальном парке поляк столкнулся с воздушным элементалем

Мужчина не поверил своим глазам, когда заметил загадочный смерч, который вел себя, как рассерженная живая особь. Ему удалось заметить смутные очертания силуэта, напоминающего фигуру человека, после чего внутри кружащейся массы появилось суровое лицо духа.Многие люди говорят, что на близком расстоянии существа издают ужасные звуки, вызывающие панику. Ученые не верят в существование аномалии, хотя признают, что снежные вихри только несколько раз были зафиксированы экспертами, потому что они редко встречаются в природе.