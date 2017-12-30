Сбербанк: Сообщения о недостатке наличных в банкоматах - фейк
Пресс-служба Сбербанка РФ прокомментировала сообщения о недостатке денег в банкоматах, когда все информационные сведения подобного рода - совершенный фейк, передает портал РБК.
Пресс-служба российского банка убеждена, что особой проблемы с наличностью просто не существует. В период перед длительными праздничными днями наблюдается традиционный рост спроса на наличные, поэтому при опустошении банкоматов работники инкассаторской линии оперативно осуществляют загрузку автоматических терминалов.
Ранее появились данные о недостатке наличности в банкоматах, когда, несмотря на усиленную работу администрации Сбербанка РФ, денежные средства моментально заканчиваются, и терминалы остаются пустыми.
Пресс-служба российского банка убеждена, что особой проблемы с наличностью просто не существует. В период перед длительными праздничными днями наблюдается традиционный рост спроса на наличные, поэтому при опустошении банкоматов работники инкассаторской линии оперативно осуществляют загрузку автоматических терминалов.
Ранее появились данные о недостатке наличности в банкоматах, когда, несмотря на усиленную работу администрации Сбербанка РФ, денежные средства моментально заканчиваются, и терминалы остаются пустыми.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:45