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Сбербанк: Сообщения о недостатке наличных в банкоматах - фейк
Пресс-служба Сбербанка РФ прокомментировала сообщения о недостатке денег в банкоматах, когда все информационные сведения подобного рода - совершенный фейк, передает портал РБК.

Сбербанк: Сообщения о недостатке наличных в банкоматах - фейк


Пресс-служба российского банка убеждена, что особой проблемы с наличностью просто не существует. В период перед длительными праздничными днями наблюдается традиционный рост спроса на наличные, поэтому при опустошении банкоматов работники инкассаторской линии оперативно осуществляют загрузку автоматических терминалов.

Ранее появились данные о недостатке наличности в банкоматах, когда, несмотря на усиленную работу администрации Сбербанка РФ, денежные средства моментально заканчиваются, и терминалы остаются пустыми.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:45
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