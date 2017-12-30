В России собираются увеличить продолжительность жизни граждан до 76 лет

Об этой новости сообщили на официальном ресурсе Министерства здравоохранения РФ. Так сообщается, что главной задачей этого законопроекта является увеличение продолжительности жизни россиян. По данным экспертов, до 2025 года этот показатель должен оказаться на уровне 76 лет.В целом выделили планы по сокращению количества смертей от проблем сердечнососудистого характера до 500 случаев на 100 тысяч человек, а также от злокачественных опухолей до 185 случаев заболевания на 100 тысяч человек. Планируется также уменьшить смертность россиян, которые относятся к трудоспособной части населения России.Чтобы улучшить качество жизни жителей страны, была придумана программа, в рамках которой Минздрав собирается повысить уровень оказания медицинской помощи.