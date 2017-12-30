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В албанском озере Преспа было замечено Лох-несское чудовище
В сетях опубликовано видео, сделанное албанскими свидетелями события возле озера Преспа. Они заметили там Лох-несское чудовище, решившее показать себя во всей красе перед камерами.

Многие пользователи сетей шутливо заметили, что Несси решила отдохнуть в теплых водах этой страны вместо своего ледяного водоема, однако версии о подводных лодках с перископами были отвергнуты сразу, потому что монстр показал длинную шею с маленькой головой, после чего решил удалиться на дно.

В албанском озере Преспа было замечено Лох-несское чудовище


Местные ученые после просмотра сюжета выдвинули версию о гигантском соме, способного легко проглотить взрослого человека. Они уже сталкивались с такими особями, когда искали затонувшее судно возле острова Мал-Град. Вот только рыба не способна показать свою часть туловища, имеющую специфические размеры. На озере часто происходят феномены, которые невозможно объяснить с точки зрения науки. Раньше люди часто видели большой водный столб, который долго висел в воздухе, прежде чем опуститься назад.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00
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