Роспотребнадзор назвал самые опасные продукты на новогоднем столе

Таким образом, были выделены различные блюда, в составе которых есть майонез или сметана. Эксперты также советуют остерегаться кондитерских продуктов с кремом, котлет, шаурмы, паштета. Людям напомнили о важности тщательного промывания фруктов и овощей перед употреблением.В Роспотребнадзоре считают, что лучше всего использовать пищу, которая была сделана в домашних условиях и не доверять покупным изделиям. Что касается сроков хранения приготовленных блюд, то их стоит держать в холодильнике не более 24 часов.Представители ведомства напомнили, что в случае малейших проблем необходимо немедленно обратиться к специалисту.