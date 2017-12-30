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Роспотребнадзор назвал самые опасные продукты на новогоднем столе
Представители Роспотребнадзора решили перед новогодними праздниками напомнить об опасности употребления некачественной пищи. Так специалисты выделили некоторые продукты, которых следует опасаться.

Роспотребнадзор назвал самые опасные продукты на новогоднем столе


Таким образом, были выделены различные блюда, в составе которых есть майонез или сметана. Эксперты также советуют остерегаться кондитерских продуктов с кремом, котлет, шаурмы, паштета. Людям напомнили о важности тщательного промывания фруктов и овощей перед употреблением.

В Роспотребнадзоре считают, что лучше всего использовать пищу, которая была сделана в домашних условиях и не доверять покупным изделиям. Что касается сроков хранения приготовленных блюд, то их стоит держать в холодильнике не более 24 часов.

Представители ведомства напомнили, что в случае малейших проблем необходимо немедленно обратиться к специалисту.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:15
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