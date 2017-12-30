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В Якутии геологи обнаружили неизвестный науке минерал
Российские геологи обнаружили в Якутии минерал, который раньше был неизвестен науке. Его залежи находятся возле поселка Батагай, и внешне камень напоминает внеземной аналог.

Ученые отметили, что пока ценность находки неизвестна, но идентичных кристаллов в природе не существует. Батагаит будет изучаться в лаборатории, и эксперты попробуют путем синтеза получить больше образцов для опытов. Минерал был замечен во время осмотра заброшенной шахты, где в 30-х годах заключенные добывали олово.

В Якутии геологи обнаружили неизвестный науке минерал


Возможно, тогда специалисты тоже интересовались его сложной структурой, имеющей два модуля. Он также обладает большой твердостью и содержит много химических элементов, а еще камень почти не имеет цвета, и только бледный голубоватый оттенок указывает на его существование.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:19
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