В Якутии геологи обнаружили неизвестный науке минерал

Ученые отметили, что пока ценность находки неизвестна, но идентичных кристаллов в природе не существует. Батагаит будет изучаться в лаборатории, и эксперты попробуют путем синтеза получить больше образцов для опытов. Минерал был замечен во время осмотра заброшенной шахты, где в 30-х годах заключенные добывали олово.Возможно, тогда специалисты тоже интересовались его сложной структурой, имеющей два модуля. Он также обладает большой твердостью и содержит много химических элементов, а еще камень почти не имеет цвета, и только бледный голубоватый оттенок указывает на его существование.