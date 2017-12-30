В Берлине оградят женщин от мигрантов на Новый год

Сообщается, что 2 года назад во время новогоднего мероприятия некоторые женщины уже подвергались сексуальным домогательствам со стороны мигрантов. Таким образом, специальные зоны для женщин призваны решить проблемы. Тем не менее, не все дамы сочли это приемлемым, поскольку им показалось, что подобное похоже на дискриминацию.Известно, что столичные празднования запланированы прямо возле знаменитых Бранденбургских ворот Берлина. По предварительным данным организаторов мероприятия, на празднике должно собраться около одной тысячи человек.Стоит указать, что в прошлом году немецкие женщины из Кельна жаловались на приезжих из Северной Африки и Восточных стран. По их словам они пережили сексуальные домогательства.