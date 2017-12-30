В Австралии зафиксирована гибель миллионов кенгуру

Пока есть версия о загадочной эпидемии, которая вызывает слепоту, после чего особи не могут двигаться и получают кровоизлияние в мозг. Ветеринары отмечают, что целое здоровое семейство, недавно гуляющее на лужайке возле их дома, внезапно умерло. У кенгуру нет генетических отклонений, так что виновником стало заболевание.Однако ученые не могут найти вирус или ядовитые растения, ставшие причиной вымирания животных. Также они не испытывают недостатка в пище, потому события начинают напоминать мистику. Многие эксперты отметили, что сейчас число особей составляет 10 млн, а также отмечают, что природа еще раз посылает предупреждение людям в виде неизвестных недугов.