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Актер Андрей Мерзликин помог бездомной многодетной матери
Актер неоднократно доказывает, что он неравнодушен к проблемам обычных людей. Андрей Мерзликин помог многодетной матери, оставшейся без дома после пожара.

Поклонники так и не выяснили, откуда звезда узнал о беде в Подмосковье, но заметили на его странице в блоге небольшой пост, в котором артист описал ситуацию с женщиной и маленькими детьми, которым власти выдели жилье, непригодное для проживания.

Актер Андрей Мерзликин помог бездомной многодетной матери


Андрей Мерзликин попросил людей помочь ему собрать нужные средства, после чего все откликнулись на такое сообщение и собрали 600000 руб, отправленные на специальный счет. Затем было добавлено еще 400000 руб, так что, пострадавшие люди смогут нормально обустроить дом и встретить праздники. Пользователи сетей поблагодарили знаменитость за добрые поступки в ответ на теплые слова для подписчиков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00
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