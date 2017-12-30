Актер Андрей Мерзликин помог бездомной многодетной матери

Поклонники так и не выяснили, откуда звезда узнал о беде в Подмосковье, но заметили на его странице в блоге небольшой пост, в котором артист описал ситуацию с женщиной и маленькими детьми, которым власти выдели жилье, непригодное для проживания.Андрей Мерзликин попросил людей помочь ему собрать нужные средства, после чего все откликнулись на такое сообщение и собрали 600000 руб, отправленные на специальный счет. Затем было добавлено еще 400000 руб, так что, пострадавшие люди смогут нормально обустроить дом и встретить праздники. Пользователи сетей поблагодарили знаменитость за добрые поступки в ответ на теплые слова для подписчиков.