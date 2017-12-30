Актеры «Иронии судьбы» враждуют долгие годы

Во вчерашнем выпуске популярного телешоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым темой обсуждения стала добрая советская киноклассика. Давно стал традицией новогодний просмотр фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы».В студию к популярному ведущему пришли актеры кино, в том числе Валентина Талызина. Ее зрители помнят по небольшой, но яркой роли учительницы русского языка. Как оказалось, Талызина не в восторге от исполнительницы главной роли Барбары Брыльской, ее игра показалась советской актрисе неубедительной, потому и ее успех незаслуженным.Сама Брыльская ранее признавалась, что получила эту главную роль только из-за того, что являлась полькой. Не все знают, но первоначальная версия сценария рассказывала об учительнице польского языка.Сыграть учительницу Шевелеву было мечтой многих артисток, Талызина не была исключением. Обиду на Рязанова актриса пронесла через всю жизнь.В студию был приглашен и исполнитель главной мужской роли Андрей Мягков. Оказывается, долгие годы слава киногероя Лукашина буквально преследовала артиста. Только теперь, через многие годы Мягков может спокойно ходить по улице, без толп фанатов, следующих за ним.