Ольга Бузова считает первый сольный концерт в Москве главным для себя событием 2017 года

Карьеру певицы звезда "Дома-2" начала год назад и в столице успела выступить во многих клубах и площадках побольше, но именно в ноябре состоялся её дебютный сольный концерт, который стал поворотным моментом. Ольга рассказала, что к этому событию очень упорно готовилась большая команда, которая порой даже ночами не спала, загоревшись желанием поразить публику в назначенный день.К этому посту в Instagram Ольга прикрепила видеоролик, в который вошли самые яркие моменты с того события. Певица предоставила возможность фанатам ещё раз вспомнить тот особенный вечер и насладиться вместе с ней.Также Бузова пообещала, что в январе презентует поклонникам полное видео с сольного концерта в Москве. Весь же следующий год Ольга проведёт в разъездах по российским городам со своей концертной программой. Естественно, что и о работе в качестве телеведущей она не забывает, так что любители реалити-шоу "Дом-2" могут не переживать по этому поводу.