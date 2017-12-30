Ученые: Древние цивилизации человечества контактировали с пришельцами

Саркофаг майя имеет на поверхности цилиндры из камня, где есть множество рисунков, показывающих инструкции по полету в космос. Здесь полностью описаны все действия экипажа, затронуты темы управления кораблями, а также даны ориентиры в звездных системах. Также были найдены египетские зодиакальные карты, где указан возраст Сириуса, составивший 1460 лет.Также в них есть фазы Венеры и Красной планеты, после чего на территории Турции археологи обнаружили изображение астронавта, хранящееся сейчас в музее столицы. Недалеко от камчатской деревни Тигель стоят окаменелости, в которых видны железные зубчатые цилиндры, однако это чудо техники создавалось 400 млн лет назад.