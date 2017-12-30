Снятый с производства кроссовер Nissan XTerra снова выйдет на рынок

Компания Nissan планирует возобновить производство кроссовера Xterra, который был снят с производства. Об этом накануне сообщил Майкл Банс – вице президент компании Nissan.



Кроссовер Nissan Xterra прекратил поступать в продажу в 2015 году вместе с пикапом Frontier, эти автомобили созданы на одной производственной платформе. В результате, после возобновления производства обе модели станут на конвейер.



Пикап Nissan Frontier планируют выпускать на предприятии бренда в американском штате Миссисипи. По мнению экспертов, пикап и кроссовер будут построены на одной базе F-альфа, которая подразумевает современный интерьер и новые силовые установки.



О точной дате старта продаж возрождённого кроссовера Nissan Xterra производители пока сообщают. В свою очередь эксперты полагают, что кроссовер выйдет на рынке появится под новым названием, составив конкуренцию Jeep Wrangler JL, Ford Bronco и Toyota 4Runner.