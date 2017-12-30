Издание PEOPLETalk признало Ольгу Бузову "Певицей года"

Кроме того, первое место досталось звезде телешоу "Дом-2" и в номинации "Наряд года". Многие помнят это эпичное появление Бузовой на публике в просвечивающем комбинезоне, под котором отсутствовал бюстгальтер. Тогда одеяние Ольги спровоцировало большой скандал, который, впрочем, пошёл ей только на пользу в плане популярности, ведь, как говорят многие представители шоу-бизнеса, любой пиар хорош.К концу 2017 года Ольга уже не раз удостаивалась различных наград, во многом благодаря активности своих фанатов, коих у неё на сегодняшний день накопилось великое множество. Они всегда готовы отдавать свои голоса за любимую артистку, только чтобы она победила в итоге. В свою очередь, 31-летняя знаменитость всегда благодарит "своих людей" за моральную поддержку и конкретную помощь с их стороны.