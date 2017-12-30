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Издание PEOPLETalk признало Ольгу Бузову "Певицей года"
Интернет-издание PEOPLETalk организовало голосование, по результатам которой Ольга Бузова победила в номинациях "Певица года".

Кроме того, первое место досталось звезде телешоу "Дом-2" и в номинации "Наряд года". Многие помнят это эпичное появление Бузовой на публике в просвечивающем комбинезоне, под котором отсутствовал бюстгальтер. Тогда одеяние Ольги спровоцировало большой скандал, который, впрочем, пошёл ей только на пользу в плане популярности, ведь, как говорят многие представители шоу-бизнеса, любой пиар хорош.

Издание PEOPLETalk признало Ольгу Бузову "Певицей года"

К концу 2017 года Ольга уже не раз удостаивалась различных наград, во многом благодаря активности своих фанатов, коих у неё на сегодняшний день накопилось великое множество. Они всегда готовы отдавать свои голоса за любимую артистку, только чтобы она победила в итоге. В свою очередь, 31-летняя знаменитость всегда благодарит "своих людей" за моральную поддержку и конкретную помощь с их стороны.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:42
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