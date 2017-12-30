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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко уже хотят второго ребёнка
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, окончательно возобновившие семейный альянс на проекте "Дом-2", заявили о своих планах на семейное счастье - муж и беременная жена намерены после рождения первенца заняться рождением и второго ребёнка.

При этом зрители, которые даже не верят в беременность Ольги, не сомневаются, что на самом деле семейное счастье тут не играет никакой роли, так как и будущая мама, и её супруг просто хотят задержаться на периметре. Кроме того, положение Рапунцель уже помогло ей сделать это, и вторая беременность, возможно, станет поводом для организаторов, чтобы оставить супругов в проекте ещё на год-два.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко уже хотят второго ребёнка

Однако далеко не всем фолловерам хочется, чтобы Ольга и Дмитрий оставались на "Доме-2" так долго, потому что молодые люди давно уже не кажутся интересными, да и история с беременностью не делает Рапунцель чести, считают зрители, хоть и могло бы быть всё иначе, если бы сомнений в ней не было ни у кого.

Ранее Дмитрий Дмитренко появился на телестройке, участником которой когда-то уже являлся, благодаря зрителям. Ольга Рапунцель была искренне рада этому, и ранее призналась на лобном, что любит только своего мужа и желает воспитывать дочку с этим мужчиной.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:38
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