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Роман Капаклы очень зол на Марину Африкантову и боится, что сделает что-то плохое
Роман Капаклы рассказал об истории с Мариной Африкантовой, которая выбила его из колеи прямо на лобном месте, и вывело из себя участника "Дома-2" поведение возлюбленной: девушка не отвечала на его сообщения, находясь в кафе.

После праздничного бала Марина захотела поехать в кафе. Роман же так устал после мероприятия, что решил отдохнуть на периметре и лёг спать. Тогда девушка пошла туда с подругами. Парень считал, что его вторая половинка пробудит там только пару часов, а потом вернётся назад, но всё было по-другому.

Роман Капаклы очень зол на Марину Африкантову и боится, что сделает что-то плохое

Проснувшийся утром Роман понял, что Марина до сих пор не вернулась, и даже не ответила на его сообщение. Когда Африкантова вернулась, Капаклы попытался понять, где и с кем она была до утра.

Романа взбесил и тот факт, что Марина видела его сообщение, однако ничего не ответила и продолжила сидеть в кафе. Теперь ему хочется верить, что никаких бед из-за своей агрессии он не натворит.

"Когда я понимаю, что в 5 утра она все равно тусовалась и видела смску, то для меня это странно. Поэтому я не знаю, как выстраивать с ней диалог, потому что эта вся ситуация во мне вызывает исключительно агрессию", - написал Роман.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:18
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