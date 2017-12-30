Роман Капаклы очень зол на Марину Африкантову и боится, что сделает что-то плохое

"Когда я понимаю, что в 5 утра она все равно тусовалась и видела смску, то для меня это странно. Поэтому я не знаю, как выстраивать с ней диалог, потому что эта вся ситуация во мне вызывает исключительно агрессию", - написал Роман.

После праздничного бала Марина захотела поехать в кафе. Роман же так устал после мероприятия, что решил отдохнуть на периметре и лёг спать. Тогда девушка пошла туда с подругами. Парень считал, что его вторая половинка пробудит там только пару часов, а потом вернётся назад, но всё было по-другому.Проснувшийся утром Роман понял, что Марина до сих пор не вернулась, и даже не ответила на его сообщение. Когда Африкантова вернулась, Капаклы попытался понять, где и с кем она была до утра.Романа взбесил и тот факт, что Марина видела его сообщение, однако ничего не ответила и продолжила сидеть в кафе. Теперь ему хочется верить, что никаких бед из-за своей агрессии он не натворит.