Команда исследователей зафиксировала потусторонние голоса погибших детей в древней церкви Святой Марии

Члены группы пришли сюда ночью и поставили специальные устройства, но потом они стали слышать голос, просящий живых людей выпустить его из этого места. Затем в них полетели мелкие камни, брошенные незримой рукой. Здесь кроме экспертов никого не было, так что они пока выражают надежду, что смогут разгадать секреты аномальной территории.Местные жители считают полуразрушенный храм проклятым местом, так как здесь раньше жили ребята, замерзшие от холода во время Рождества. Также он всегда был таинственным местом, где проводились сатанинские ритуалы и сейчас любители мистики часто общаются с потусторонним миром.