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Ольга Бузова анонсировала тур по Дальнему Востоку, запланированный на конец февраля
Ольга Бузова, активно продвигающаяся по карьерной лестнице певицы, анонсировала тур по Дальнему Востоку.

31-летняя знаменитость уже сейчас поспешила рассказать о гастрольном графике, несмотря на то, что до выступлений в тех краях ещё два месяца.

Ольга Бузова анонсировала тур по Дальнему Востоку, запланированный на конец февраля

27 февраля Бузова отправится в Благовещенск, где выступит перед местной публикой со своим шоу. 1 марта посетит Хабаровск, 2 марта - Южно-Сахалинск, 3 марта - Владивосток, а на 4-е число у неё запланировано выступление в Петропавловске-Камчатском.

Подписчики, проживающие в перечисленных городах, узнав о том, что Ольге вскоре приедет с концертом в их город, очень обрадовались, о чём поведали в комментариях под данным постом.

Выступления набирающей популярность певицы расписаны на весь следующий год, а логистики сейчас думают, как сделать так, что музыкальная карьера не помешала работе в телешоу "Дом-2". Об этом уже как-то высказывалась Ольга, которая опасается остаться без места в популярном проекте из-за гастролей. Кроме того, на 2018 год намечены и другие телепроекты, в которых Бузова планирует принять участие.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:56
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