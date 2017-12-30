Ученые: Быстрое вращение планет связано с их обитателями

Американский специалист Шарф выяснил, что в древности наша планета вместе с иными аналогами вращалась намного быстрее, чем сейчас. Однако нагревание и остывание атмосферы в разное время суток зависит от химического состава, за который отвечают бактерии и микробы. Их активность становится причиной выброса кислорода, после чего ветер крутит небесное тело иначе.Данный феномен можно учесть во время поиска обитаемых объектов, а также безошибочно находить места, где могут скрываться внеземные цивилизации. Также ученые смогут пересмотреть свои взгляды на старые теории и использовать данный метод для своих целей, пока разрабатывается новое оборудование, способное проанализировать поверхность экзопланет.